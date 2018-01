Aggredito e rapinato mentre mangia alla Caritas: 21enne finisce in ospedale

Agguato brutale ai danni di un bengalese 21enne, picchiato e rapinato mentre mangiava un pasto della Caritas. In manette due marocchini senza fissa dimora.

È accaduto la scorsa notte nei pressi della stazione Ostiense, dove i due nordafricani hanno avvicinato la vittima per poi aggredirla con spintoni e pugni al volto. Il 21enne è così stato sorpreso e rapinato dai due malfattori. Tempestivo l'intervento di alcuni carabinieri di pattuglia in zona, che hanno notato la scena ed hanno scongiurato il peggio. I due rapinatori sono stati ammanettati e portati in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre la vittima è finita al pronto soccorso dell’ospedale C.T.O. “A. Alesini” a causa delle lievi ferite al volto.