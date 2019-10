Agguato al portone di casa: pregiudicato ferito con 4 colpi di pistola. Grave

Agguato nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. Bersaglio un pregiudicato che è stato inseguito fin dentro l'androne del palazzo dove abita e ferito gravemente a colpi di pistola. L'uomo è stato centrato da quattro colpi di pistola ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio in zona Casal Bruciato. A quanto ricostruito finora, ad attendere l'uomo c'erano almeno 4 persone che hanno sparato inseguendolo nel cortile, poi la vittima si è rifugiata nell'androne. Sulla vicenda indaga la polizia. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili.