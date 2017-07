Agguato fuori dalla banca: anziano aggredito da due romeni per il portafogli

L'anziano era andato a prelevare, ma non si era reso conto di essere osservato. I due romeni di 21 anni hanno aspettato che uscisse per spintonarlo e rapinarlo del portafogli.

L'uomo ha fatto denuncia alla polizia, raccontando che due giovani stranieri lo avevano avvicinato appena ha messo piede fuori dall'istituto di credito di via Tuscolana. Prima una spallata, poi il furto. L'uomo non ha potuto far altro che recarsi al commissariato sperando di recuperare il proprio portafogli con la descrizione degli aggressori. Nel frattempo, però, i rapinatori erano già stati bloccati da una pattuglia della polizia, che notando comportamenti sospetti da parte dei due stranieri li ha avvicinati per un controllo. I 21enni, visti gli agenti, si sono dati alla fuga gettando la refurtiva sotto a una macchina. Dopo una breve corsa, sono stati fermati dalla Polizia, che ha restituito il maltolto all'anziano e ha accompagnato in caserma i due, accusati di rapina aggravata.