Agli arresti domiciliari per furto: ruba la corrente, arrestato di nuovo

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 44enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, con l’accusa di furto aggravato.

I militari hanno eseguito un normale controllo presso l’abitazione dell’uomo, in via Sirolo a San Basilio, al fine di verificare la sua presenza in ottemperanza degli obblighi imposti, notando, una volta all’interno, un grosso cavo elettrico penzolante che li ha insospettiti.

Un accurato accertamento ha permesso ai Carabinieri di scoprire un pericoloso allaccio abusivo sul contatore condominiale che riforniva illecitamente l’abitazione del 44enne di energia elettrica.

Contattato il personale specializzato, l’allaccio è stato ripristinato mentre l’uomo è stato nuovamente arrestato. Il danno alla società erogatrice sarà quantificato al termine delle approfondite verifiche.