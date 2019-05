Aladdin, dal cinema al teatro: ecco il musical. A Roma i casting per ballerini

Il capolavoro targato Disney Aladdin dal cinema arriva a teatro: ecco il musical. A Roma le audizioni internazionali per ballerini uomini e donne.

Prodotto dalla “Stage Entertainment Germania” e basato sul tanto amato film d’animazione, il nuovo musical di Aladdin include tutte le canzoni più famose vincitrici di un Oscar, oltre ai brani inediti ripresi da Alan Menken e Howard Ashman.

Si cercano ballerini forti, vigorosi, molto esperti, dotati di grande espressività, di tutte le etnie e con forte sex-appeal. Capacità di adattamento a diversi stili, sono ben accette ottime qualità nel Tap. Le competenze acrobatiche vengono considerate un plus.

I ballerini che passeranno la selezione di danza, sosterranno la prova di canto (preparare un brano a piacere, tratto dal repertorio musical in inglese o in tedesco. Presentarsi con relativi spartiti musicali). Le donne con scarpe col tacco.

Le audizioni di Roma si terranno sabato 15 giugno presso il Molinari Art Center in Via Antonino Lo Surdo 51 (zona Marconi). La convocazione per le ballerine è per le ore 9:00 mentre per i ballerini è per le ore 11:00.

Per le prenotazioni scrivere a: audizionistage@gmail.com. È richiesta una conferma di partecipazione via mail entro e non oltre il 12 Giugno 2019. Presentarsi ai provini con foto e CV stampati / spartiti musicali per le canzoni. Portare abbigliamento idoneo per le varie prove di danza: donne preferibilmente con scarpe da Tap e scarpe con tacchi.