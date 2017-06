Prati, albero cade e travolge anziano. Il 68enne ricoverato in codice rosso al Santo Spirito.

E' cosciente ma grave l'uomo travolto dalla caduta di un albero in piazza della Libertà, nei pressi di via Cola di Rienzo. Nell'impatto, avvenuto intorno alle 11, danneggiata anche una vettura in sosta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, quelli della polizia locale di Roma capitale e personale del 118, il 68enne è stato così portato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito.