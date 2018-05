Albero di 20 metri cade e colpisce un palo della luce: chiusa via Voluturno

Crolla albero di 20 metri e colpisce un palo della luce. Paura in vai Volturno: chiusa la strada.

Durane la caduta l'albero ha colpito un tirante dell'illuminazione pubblica, piegando un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le massa in sicurezza l'area. Al momento è stato chiuso un tratto della strada. Nessuno è rimasto ferito.

Secondo quanto riportati da Luceverde Roma, sono state inoltre deviate in piazza Indipendenza e in via Goito le linee 16, 38, 66, 92, 223, 360, 492, mentre la 90 devia in Castro Pretorio e in Porta Pia.