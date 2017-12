Albero di Lego per i bimbi siriani. Sorpresa Unicef all'aeroporto di Fiumicino

È un vero e proprio albero di Natale firmato Lego quello sbarcato all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, pronto ad accogliere fino all'Epifania i viaggiatori da tutto il mondo con i suoi tre metri di altezza e i suoi oltre 20mila mattoncini.

Un'attrazione speciale ma al tempo stesso un'iniziativa benefica, legata ai programmi per l'infanzia di Unicef. L'albero potrà infatti essere realizzato dai passeggeri dell'aeroporto, che per ogni mattoncino assemblato potranno donare un contributo e diventare un “Amico dell'Unicef”. Sarà possibile così sostenere i progetti di istruzione, nutrizione e salute per garantire a tutti i bambini l'aiuto di cui hanno bisogno. Unicef sottolinea in particolare con questa inizativa l'esigenza di acquistare e distribuire indumenti invernali, dedicati ai bambini della Siria e delle loro famiglie.

Si tratta della prima delle iniziative per le festività natalizie messe in calendario da Aeroporti di Roma presso lo scalo di Fiumicino. Molti i viaggiatori che, già nella mattinata di giovedì, si sono trovati davanti all’inconsueto “cantiere” in corso, cimentandosi nella costruzione del grande albero. I passeggeri, grandi e bambini, sono stati accolti da personale di AdR e Unicef presso desk allestiti accanto all’albero in lego, ed hanno potuto decorare e costruire l’albero assistiti da Riccardo Zangelmi, l’unico “lego artist” ufficiale attualmente attivo sul territorio italiano. Sempre per scelta dell’artista, l’albero avrà i colori della bandiera della pace.