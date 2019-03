Albertino lascia Radio Deejay per m2o dopo 35 anni. Venerdì il concerto a Roma

Dj Albertino lascia dopo 35 anni Radio Deejay: sarà il nuovo direttore di m2o. La nuova avventura del famoso conduttore radiofonico andrà di pari passo con i concerti nei più famosi club d'Italia. Venerdì 8 marzo tappa a Roma: sarà il super ospite del party “Forever Young” al Room 26.

“Forever Young” è il party simbolo del venerdì sera capitolino, che ogni settimana porta al Room 26 centinaia di persone pronte ad iniziare il weekend col piede giusto. Venerdì 8 marzo è una data molto speciale per la compagine dell'Eur, poiché in console si lustreranno i piatti per l'arrivo di un grande maestro della musica come Albertino, che da poco ha comunicato il suo passaggio storico (dopo 35 anni) dall'emittente del cuore dov'è nato e si è affermato, la mitica Radio Deejay, alla guida artistica di m2o - Radio allo stato puro, accolto all'Eur dal direttore artistico del Room 26 Gianluca Neon, e dai djs resident Double Fab, Max Rezzonico e Marco Gioia, accompagnati a loro volta dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice.

E chissà quale sarà la scelta musicale che Albertino, tra i maggiori demiurghi della radio contemporanea, opterà per far esplodere di gioia il pubblico di Piazza Guglielmo Marconi, cresciuto sulle note di chi della musica continua a farne una passione e poi un mestiere. Per scoprire quello che le magiche mani diSir Albertino realizzeranno nella notte di venerdì 8 marzo, tocca non perdere per nulla al mondo l'appuntamento con “Forever Young”.

L'appuntamento è per venerdì 8 marzo, dalle ore 23:30 al Room 26 in piazza Guglielmo Marconi, 31 (zona Eur).