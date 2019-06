Albertino sul tetto di Roma: dj set alla festa anni '90 de Le Terrazze Eur

Dj Albertino sul tetto di Roma, la musica anni '90 del neo direttore artistico di m2o sarà la protagonista del Forever Young de Le Terrazze Eur.

Dall'inverno all'estate: Forever Young è il party del venerdì sera nella capitale, una vera e propria festa che cavalca la voglia di novanta style che impazza tra il pubblico. È per questo che, nel party simbolo delle sonorità anni '90, non può mancare un vero e proprio maestro della console come Albertino, special guest a Le Terrazze il prossimo venerdì 14 giugno.

Accolto all'Eur dal direttore artistico Gianluca Neon e dai tanti djs resident protagonisti di Terrazza Novecento, Albertino suonerà fino a notte fonda dopo l'apertura dei djs di casa come Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, accompagnati a loro volta dalle inconfondibili voci di Lele Sarallo e Lory Voice.

Quale sarà la scelta musicale che Albertino, tra i maggiori demiurghi della radio contemporanea, opterà per far esplodere di gioia il pubblico del Palazzo dei Congressi? Per scoprire quello che le magiche mani di Sir Albertino realizzeranno nella notte di venerdì 14 giugno, toccherà non perdere l'appuntamento con il Forever Young.