Alcol e abusivi nel cuore della movida romana: tre arresti a Trastevere

Alcol, musica senza limiti e abusivi nel cuore della movida romana. Blitz della polizia a Trastevere.

Come disposto dal Questore Marino, stanno continuando a Trastevere i servizi di prevenzione finalizzati al controllo delle attività commerciali ed anche al contrasto dell’abusivismo commerciale nelle aree della movida nell’area storica del rione. Un passo importante per delineare una linea di confini tra chi opera nella legalità e nel rispetto delle regole e dei cittadini che in quel quartiere devono poter vivere e riposare, e chi invece non lo fa. Gli agenti della Polizia di Stato, del Commissariato di zona, hanno contestato agli esercizi controllati violazioni amministrative per un ammontare di 20.000 euro mentre hanno segnalato alla Prefettura, per la sospensione dell’esercizio, le attività che con un agire reiterato hanno continuato a somministrare e vendere sostanze alcoliche. L’operazione è poi continuata in collaborazione con il personale della Siae per ispezionare tutte le attività segnalate per emissioni acustiche al di sopra dei limiti consentiti. E’ noto infatti come locali o le finte associazioni culturali continuino a mandare musica, a volumi altissimi, senza alcun impianto di insonorizzazione.Ma i guai degli abitanti di Trastevere non finiscono con i rumori e gli schiamazzi della movida e così, duranti i controlli gli agenti hanno anche arrestato un 27enne per aver rapinato una farmacia e due giovani, di 21 e 28 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.