Alcol al liceo, 15enne va in coma etilico durante l'autogestione: codice rosso

Una studentessa 15enne del liceo Russell di via Tuscolana si è ubriacata durante l'autogestione dell'istituto ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

Secondo fonti interne alla scuola, intorno alle 13.30 la giovane si sarebbe accasciata su una delle rampe di scale della scuola per un malore e sarebbe subito stata soccorsa dai compagni.

Ancora bufera per gli istituti superiori della Capitale, dopo lo scandalo della droga spacciata all'intervallo nel cortile del liceo Virgilio, uno dei più rinomati di Roma.

Questa volta l'incidente alla 15enne ha portato alla luce l'utilizzo di alcol durante le lezioni didattiche alternative approvate dal dirigente scolastico. Il liceo Russell ha subito diffuso un avviso in cui dichiara interrotta l'autogestione: le lezioni riprenderanno da giovedì 25 gennaio secondo l'orario consueto.