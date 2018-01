Alcol al liceo Russell: la 15enne torna a scuola dopo il grave malore

È tornata regolarmente a lezione la 15enne del liceo Russell di Roma, in via Tuscolana, finita nella giornata di mercoledì in codice rosso dopo aver abusato di alcol.

A dare la buona notizia dopo attimi di paura Gildo De Angelis, direttore dell'ufficio regionale per il Lazio, che anuncia: "La ragazza sta bene e oggi alle 8 è tornata regolarmente a scuola, accompagnata dai genitori che sono stati convocati dalla preside". "Fino a quando non saprò esattamente cosa è successo - continua De Angelis - non potrò dire nulla. Sto aspettando la relazione della preside. Ma, ammesso che sia successo, potremmo contestare la mancata vigilanza al professore di turno che si concretizza nell'invio di un ispettore o in un richiamo scritto".

Convocata nel frattempo per venerdì un'assemblea d'istituto di tre ore, per discutere di quanto avvenuto. Una decisione presa dalla preside dell'istituto, Anna Maria Aglirà, che ha evitato di incontrare giornalisti e reporter.