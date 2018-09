Alemanno guida gli intellettuali sovranisti e lancia il libro-manifesto

Gianni Alemanno guida la riscossa degli intellettuali di destra. L'ex sindaco di Roma lancia l'idea di un libro-manifesto sul sovranismo.

Un'opera ad hoc per un movimento sempre più vasto, scritta insieme da giovani, dirigenti e professori vicini al Movimento Nazionale per la Sovranià. Il libro sarà scritto da più autori, riuniti per l'occasione in un seminario da hoc a Villa Tuscolana (Frascati) sabato 20 e 21 ottobre. "Oggi tutti parlano di sovranismo, ma questo concetto viene facilmente strumentalizzato perché mancano strumenti culturali per definirlo e diffonderlo tra il largo pubblico - dichiara Alemanno in una nota - Per alcuni è uguale al nazionalismo, per altri è solo un sinonimo di patriottismo o un generico richiamo all'interesse nazionale. I più ostili lo equiparano semplicemente alla xenofobia e all'antieuropeismo. Per questo noi del Movimento Nazionale per la Sovranità abbiamo pensato di convocare un seminario di studi per scrivere insieme un libro-manifesto sul sovranismo, intitolato "Le chiavi di casa", riprendendo un vecchio slogan degli anni '60 della rivisita "L'orologio" di Luciano Lucci Chiarissi, Giano Accame e Gaetano Rasi".