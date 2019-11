Alessandra Amoroso con Casalino all'Auditorium Conciliazione: concerto show

Alessandra Amoroso special guest del concerto di Roma di Roberto Casalino, cantautore italiano e autore di pezzi per grandi artisti come Fedez, Venditti, Emma, Nina Zilli e tanti altri.

Ad ospitare il concerto show di sabato 23 novembre, dal titolo “Il Fabbricante di ricordi”, sarà l’Auditorium Conciliazione. Oltre che per le sue canzoni, Roberto Casalino è famoso anche come autore. Scrive per Mengoni vincendo con “L’essenziale” il Festival di Sanremo nel 2013, “Non ti scordar mai di me” e “Novembre” portate al successo nel 2008 da Giusy Ferreri. Ad Emma dona “Cercavo Amore” e “Mi parli piano”. Per Fedez scrive “Magnifico”, “Distratto” per Francesca Michielin , “Sul ciglio senza far rumore” per Alessandra Amoroso. E tante altre canzoni per Annalisa, Nina Zilli, Francesco Renga, Dear Jack e Antonello Venditti. Vanta collaborazioni anche con Tiziano Ferro e Elisa.

Il progetto di questo tour di Casalino è arricchito dalla presenza di Mauro Atturo, un imprenditore di successo, C.E.O. della Problem Solving, produttore teatrale e cinematografico, un uomo che crede nel talento, artistico e professionale, che ha prodotto l'ultimo disco del cantautore. Una raccolta di tutti i suoi più grandi successi come autore e compositore, interpretati da lui stesso in una veste inedita e impreziositi in alcuni casi da duetti con gli stessi Artisti che li hanno portati al successo. Una vera “prima volta” nel mondo discografico per entrambi: Casalino si cala in una veste nuova in ambito discografico e Mauro Atturo che annovera fra le sue produzioni.

Sul palco una band al completo, impreziosita dalla presenza di un quartetto d'archi, un corpo di ballo con i migliori ballerini sulla piazza e scenografie di altissimo impatto emotivo. A tutto questo si aggiunge la presenza di Alessandra Amoroso, special guest dell'evento.