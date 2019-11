Alessandra Amoroso e Roberto Casalino fanno sold out: il concerto è uno show

È stato sold out il concerto di Roberto Casalino di sabato 23 novembre all'Auditorium della Conciliazione dal titolo “Il Fabbricante di Ricordo”, omonimo dell'ultimo disco del cantautore di Avallino prodotto da Mauro Atturo. Musica, balli ed emozioni, grazie anche alla presenza come special guest di Alessandra Amoroso.

L’incontro di due realtà vincenti, Roberto Casalino e l’imprenditore, produttore Mauro Atturo ha mostrato i suoi frutti, facendo vivere al pubblico intervenuto, due ore di magia. Roberto Casalino in veste di cantante ha stregato la platea esibendosi nei suoi brani migliori, confermandosi come uno dei più in voga cantautori del panorama nazionale, accompagnato da un’orchestra, diretta da Francesco Tosoni, ed impreziosita dalla presenza di un quartetto di archi, da un corpo di ballo, composto da alcuni fra i migliori ballerini sulla piazza e da scenografie di forte impatto emotivo, affidandone la regia a Luca Di Nicolantonio.

Il pubblico ha applaudito a lungo l’interpretazione di tanti dei sui molteplici successi, come “L’Essenziale”, scritta per Mengoni, vincitore di Sanremo 2013, di “Non ti scordar mai di me” e “Novembre” portate al successo da Giusy Ferreri nel 2008, di “Cercavo amore” e “ Mi parli piano” interpretati da Emma, trovando poi il clou della serata insieme ad Alessandra Amoroso, intervenuta come special guest del concerto, con la quale ha cantato in duetto i brani scritti per lei “Sul ciglio senza far rumore” e “Trova un modo”, si è poi esibito interpretando tante altre canzoni scritte da lui.

Mauro Atturo ha accolto i suoi tantissimi ospiti insieme alla piccola Francesca, la figlia nata da pochi mesi e alla sua compagna Elena, mostrando a tutti la sua passione e gioia nell’aver creato un momento così importante per la sua prima volta da produttore musicale. Tanti gli amici presenti: Sofia Bruscoli, Francesca Brienza, Mario Zamma, Monica Setta, Elisa D’Ospina, Marcelo Fuentes, Alex Partexano, Miriam Fecchi, Pablo e Pedro, Christian Marazziti, Roberta Garcia, Laura e Silvia Squizzato, Karim Proia con il marito; Vincenzo Merli e tanti altri. Una vera “prima volta” nel mondo discografico per entrambi: Casalino si è calato con successo in una veste nuova in questo ambito come cantante e Mauro Atturo che questa volta si è aperto con successo ad una nuova sfida produttiva.

“Le emozioni per me sono il motore di tutto, sia nella mia vita imprenditoriale all’interno della mia azienda la Problem Solving, che produttiva – afferma Mauro Atturo –. Produrre spettacolo è una assoluta necessità, di utilizzare l’arte in ogni sua forma, dal cinema al teatro e adesso anche nella musica, per ispirare nel pubblico esempi da seguire.” Mauro Atturo annovera già come produttore diversi successi: per il teatro “Call Center 3.0” campione di presenze degli ultimi cinque anni, superando ogni record di botteghino al Teatro de Servi di Roma. Per il cinema invece fra le sue ultime produzioni: ha coprodotto “Sconnessi” di Christian Marazziti e “Compromessi Sposi” con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme.

L’eccellenza è di casa nelle scelte di Mauro Atturo, che aggiunge: “Si può resistere a tutto tranne alle vere tentazioni”. E quella di produrre lo spettacolo di uno tra i migliori Cantautori Italiani, Roberto Casalino, rappresenta la definizione di un’autentica sincronicità magica fra i due, quanto una inevitabile tentazione appunto. Mauro Atturo ha avuto ancora fiuto scegliendo di sostenere questa produzione, visto il successo riscosso nel pubblico in questa magica serata nel cuore di Roma. Lo “human value” della Problem Solving risulta ancora vincente e coinvolge ad alti livelli due tra i maggiori rappresentanti della musica italiana per unirvisi e portare modelli a cui far riferimento. La filosofia di un'azienda diventa coinvolgente quando mette al centro l’essere umano, i suoi bisogni e la sua sensibilità.

La musica è il miglior veicolo per raggiungere il cuore delle sensazioni e trasformare gli stati d’animo. Atturo e Casalino questo lo sanno bene entrambi. La serata si è conclusa con una standing ovation del pubblico, colpito dalla magia generata da tutti questi ingredienti vincenti.