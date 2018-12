Alla fermata del pullman con 4 Kg di marijuana: arrestati due nigeriani

Alla fermata del pullman per Venezia con 4 Kg di marijuana: arrestati dalla Polizia di Stato due nigeriani, di 27 e 31 anni. Il carico doveva rifornire la città veneta per le festività natalizie. Da tempo erano tenuti d’occhio dagli investigatori del commissariato di Torpignattara e del Reparto Volanti.

Quando li hanno visti parlottare fra loro, davanti ad un pullman diretto a Venezia con una borsa in mano, gli agenti li hanno fermati per un controllo.

I due nigeriano hanno tentato di scappare e hanno abbandonato la borsa sotto una panchina, nell’estremo tentativo di nasconderla, ma poliziotti li hanno bloccati poco dopo. All’interno sono stati trovati due involucri in plastica con 2.150 grammi circa di marijuana ciascuno.

I fuggitivi, di 27 e 31 anni, sono stati perquisiti ed indosso al 27enne è stato trovato un biglietto per Venezia, mentre negli slip del 31enne è stata trovata altra marijuana, 80 grammi.

Al termine delle operazioni di rito entrambi sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso fra loro. La droga, destinata a rifornire il mercato di Venezia per le festività, è stata sequestrata.