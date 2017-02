Allarme meningite, due gravi allo Spallanzani. Quattro ricoveri a Roma

Sono quattro le persone ricoverate per un caso di meningite nelle ultime 48 ore, due donne e due uomini colpiti da pneumococco. Quattro casi "ospiti" dell' Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, due sono in terapia intensiva: una ragazza di 21 anni ed un uomo di 51.

Altri quattro casi di meningite tengono banco nella ultime ore, alimentando tra i romani la paura per la diffusione della malattia. I più gravi riguardano una ragazza di 21 anni residente ad Anzio e un 51enne di Albano Laziale, arrivati allo Spallanzani di Roma dopo esser peggiorati nei giorni scorsi. Ed è proprio l'ospedale romano, specializzato in malattie infettive e punto di eccellenza a livello nazionale, a rendere note le condizioni dei due: “sono stati sottoposti a intubazione ed assistenza rianimatoria con ventilazione meccanica invasiva già nell’ospedale di provenienza, e sono state trasferite presso la terapia intensiva”. La prognosi è riservata.

La meningite pneumococcica, spiegano dallo Spallanzani, "e' una malattia infettiva NON contagiosa per cui NON sono necessarie profilassi per impedire la trasmissione dell'infezione ad eventuali contatti. I principali fattori di rischio sono da riconoscere nelle infezioni batteriche del tratto respiratorio superiore come otiti e sinusiti".