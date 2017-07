Allarme spiaggia pericolosa a Ladispoli: chiuso un tratto di lungomare

Il vicesindaco di Ladispoli ha disposto e annunciato la chiusura del tratto arenile tra lo stabilimento balneare Sogno e il rimessaggio nautico a causa dei danni provocati dalla tromba d'aria che a novembre ha colpito la zona.

Spiaggia pericolosa per i bagnanti: è questo il duro giudizio del comune per il tratto di lungomare colpito dal tornado di novembre e ancora non bonificato. Il vicesindaco del comune sul litorale e assessore al demanio marittimo Pierpaolo Perretta ha annunciato che una parte dell'arenile verrà chiuso al passaggio per evitare spiacevoli incidenti. “Non possiamo mettere a rischio l’incolumità delle persone: per potere usufruire di quel tratto di arenile è indispensabile prima rimetterlo nuovamente in sicurezza” ha dichiarato Perretta. “Durante il tornado dello scorso 6 novembre – ha proseguito - tutta quest'area demaniale ha subito notevoli danneggiamenti agli immobili e sono, ancora oggi, presenti i residui dei materiali edili. Inoltre sulla spiaggia sono stati rinvenuti anche detriti e altro materiale abbandonato. Fermo restando che in questo caso specifico cercheremo di risalire ai responsabili di questo danno ambientale, ci stiamo attivando per risolvere completamente la problematica, bonificando l’intera area per riaprirla così al pubblico”.