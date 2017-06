Allerta terrorismo, blitz a San Basilio. Identificati 130 abusivi

Scatta l'allerta terrorismo, blitz nei palazzi occupati di San Basilio. Identificate 130 persone, per lo più africane.

Ci sono anche 12 donne, una delle quali denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, tra le 130 persone identificate dalla Polizia nel corso di controlli antiterrorismo. Blitz degli agenti in alcuni stabili occupati abusivamente, in zona San Basilio. L'operazione rientra nel piano di verifiche disposto dal Questore, Guido Marino, d'intesa con la Prefettura di Roma, per monitorare le presenze all'interno di stabili, dove sono presenti persone di cui non è stata data comunicazione alle istituzioni competenti. Durante il servizio di controllo è stato inoltre sequestrato oltre 1 kg di stupefacenti.