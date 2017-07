Altera gare per la gestione delle aree verdi: ex dirigente comunale in arresto

Un ex dirigente capitolino, nel 2012 in servizio presso la Direzione Gestione Territoriale Ambientale, è finito in manette per aver alterato la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree verdi della città.

L'operazione della Guardia di Finanza di Roma denominata “Christmas tree” coinvolge 11 dipendenti di Roma Capitale e 12 imprenditori romani, indiziati di reati di turbata libertà degli incanti e falso ideologico. La misura cautelare disposta nei confronti del dirigente pubblico è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma. L'uomo è responsabile di aver alterato la regolarità della gara per l’affidamento di lavori e servizi di riqualificazione ambientale e manutenzione delle aree verdi di Roma accordandosi con alcuni imprenditori.

Le 12 aggiudicazioni della gara, tutte annunciate il 28 dicembre 2012 per un importo complessivo superiore ai 2 milioni di euro, erano già state decise tramite accordi illegali gestiti dal dirigente tratto in arresto. I verbali di gara risultato co-firmati da membri delle commissioni aggiudicatrici assenti dagli uffici o addirittura in ferie.

Mentre si scopre che in passato il verde pubblico era stato gestito in maniera arbitraria dal Comune, a Roma scoppiano incendi pericolosi per abitazioni e strutture pubbliche e c'è chi dà la colpa alla vecchia gestione del Campidoglio. “Probabilmente il nostro lavoro al servizio della comunità sta dando i suoi frutti e comincia seriamente a dare fastidio a tutti coloro che, nel recente passato, hanno sguazzato nel torbido e hanno pascolato fra interessi criminosi e malavita organizzata: abbiamo ricondotto alla regolarità un servizio, quello della cura del verde, che da sempre è stato territorio di conquista delle organizzazioni criminali. Evidentemente qualcuno vuole farcela pagare: quando si combatte la corruzione e si riporta la situazione sul piano della legalità ci sarà sempre chi farà di tutto per metterci vari bastoni fra le ruote”, hanno dichiarato in una nota congiunta il capogruppo capitolino del M5S Paolo Ferrara e la delegata della Sindaca per il X Municipio Giuliana Di Pillo (M5S). “Il nostro impegno non si ferma certo qui: continuiamo ogni giorno che passa a lavorare sempre più a testa alta a tutela e nell'interesse primario del verde pubblico e dei cittadini, e di niente e nessun altro".