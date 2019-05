Ama caos, il bilancio 2017 ancora congelato. Bagatti chiede ancora tempo

Il bilancio 2017 di Ama mai approvato ed ancora congelato. L'amministratore unico Massimo Bagatti chiede altro tempo: “Serve ancora qualche settimana”.

Non ha luce la vicenda legata al bilancio Ama del 2017. Massimo Bagatti, amministratore dell'azienda, nel corso della sua audizione in Commissione Trasparenza parlando del bilancio 2017 ancora da approvare. "Serve ancora qualche settimana – ha detto Bagatti in commissione - per poter disporre dei numeri e delle condizioni che saranno posti alla base della nuova proposta di bilancio 2017 di Ama andando a prendere tutte le partite che aveva di fatto bocciato e sui cui erano state chieste delle verificare. Queste partite poi hanno necessità di essere allargate ad altre cose che nel frattempo sono sopravvenute nel 2019. Sono aspetti che necessitano del riscontro dell'Agenzia delle Entrate. Sono al lavoro degli esperti nominati a inizio mese, c'è tutta una verifica da fare prima. Contiamo realisticamente in una quindicina di gironi di poter disporre di questo bilancio e poterlo approvare e sottoporre al Campidoglio".