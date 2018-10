Ama, pronta gara da 17 mln per la manutenzione ordinaria dei cimiteri

Il Campidoglio prepara l'ennesima gara, pronti 17 ln per la manutenzione ordinaria dei cimiteri capitolini. Ma il consigliere FdI Figliomeni attacca: "Ne servono 42 per quella ordinaria, stanziati solo 4".

Nel corso della riunione in commissione Trasparante, con all'ordine del giorno la situazione del degrado dei cimiteri, Fratelli d'Italia snocciala i numeri, ma il Comune risponde: "La manutenzione straordinaria non spetta ad Ama - ha dichiarato il direttore dei servizi cimiteriali di Ama, Maurizio Campagni - Ama individua lepriorità poi il Dipartimento ambiente decide se gli interventii ndividuati li farà Ama o un altro soggetto. Al momento sonostati stanziati 4 milioni di euro per il 2018, quando avremo la certezza dei fondi ci muoveremo rapidamente''

Soldi che dovrebbero servire per l'ampliamento del cimitero Laurentino e la costruzione dinuovi forni crematori ma per poterli utilizzare ed indire le relative gare serve il via libera della Ragioneria. ''Sui fondi - ha spiegato l'assessora capitolina Pinuccia Montanari - c'è una determina dirigenziale del dipartimento Ambiente ma da marzo è in Ragioneria''. Infine l'annuncio di Campagnani: " ''Stiamo completando una gara da 17 mln, pronta per il 1 gennaio 2019, per la manutenzione ordinaria degli 11 cimiteri romani''.