Amatrice protesta sui ritardi nella ricostruzione. Il mercato non è pronto

I cittadini di Amatrice protestano contro i ritardi nella ricostruzione della città. Lunedì 5 giugno era prevista l'inaugurazione ufficiale del mercato coperto Triangolo, che però è saltata perché l'area ancora non è pronta.

Commercianti, residenti e comitati civici hanno organizzato un flash mob nella giornata della presunta inaugurazione. "Nonostante le innumerevoli denunce sul ritardo, la Regione Lazio non ha preso provvedimenti”, ha ribadito il comitato di coordinamento Terremoto Centro Italia, che ha organizzato la manifestazione.

Già lo scorso 30 maggio la prima Area Commerciale non era stata consegnata ai cittadini rispettando le tempistiche annunciate.

“A questa prima iniziativa di protesta ne seguiranno altre, che mireranno a evidenziare i gravissimi ritardi riscontrati nella ricostruzione, l'incapacità nello sburocratizzare le normative da applicare e le imperdonabili inefficienze nella gestione dell'emergenza attualmente in corso", dichiara il Comitato.