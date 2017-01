Amatrice, recuperate statue dalla chiesa di San Francesco

Amatrice, recuperate le statue dalla chiesa di San Francesco. Non solo cattive notizie per la sfortunata cittadina del sindaco Pirozzi, che può nuovamente accogliere parte di quel patrimonio artistico sembrava perduto.

Di seguito la nota del Mibact: "Le squadre di recupero del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, coadiuvate dai vigili del fuoco e dai carabinieri del comando tutela patrimonio culturale hanno proceduto alla rimozione e al ricovero nel deposito di Cittaducale di diverse statue presenti all’interno della chiesa di San Francesco a Amatrice. L’operazione di recupero è avvenuta questa mattina nel contesto dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio. Le statue, così come il portale, erano state interessate l’anno scorso da lavori di restauro promossi dalla Soprintendenza. Tutti i reperti sono stati trasportati al deposito di Cittaducale, uno dei quattro depositi regionali dove, come ha ricordato ieri il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sono ricoverate ormai più di diecimila opere in attesa di essere restaurate e restituite ai territori di origine”.