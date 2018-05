Amatrice, Sergio Pirozzi non sarà più il sindaco. Riapre lo stadio comunale

Sergio Pirozzi "saluta" Amatrice, il sindaco simbolo del terremoto che ha sconvolto il centro-Italia decade dal proprio ruolo.

Entro le prossime 24 ore Pirozzi formalizzerà il suo "dedadimento" da sindaco, come già ratificato nei giorni scorsi da consigio comunae de borgo reatino. Ai microfoni della trasmissione "A tu per tu", in onda questa su Radiomondo, Pirozzi ha infatti lasciato intendere di voler continuare a svolgere l'attività di consigliere regionae, ruolo non compatibile con quello di primo cittadino di Amatrice. Il consiglio comunale resterà comunque in carica fino ala scadenza naturale, in programma nel 2019, con l'atturale vicesindaco Filippo Palombini a prendere le redini, facendo le funzioni del primo cittadino per il prossimo anno.

Il futuro di Pirozzi sembra dunque sempre più indirizzato verso la Regione Lazio, dove il futuro del Governatore Nicola Zingaretti è ancora tutto da decifrare: "Credo che il presidente Zingaretti abbia come obiettivo vero quello della segreteria nazionale del Partito democratico, per cui è assai probabile che in consiglio si vada avanti quasi 'giorno per giorno', in attesa di sviluppi futuri sul piano politico - rivela Sergio Pirozzi - Io, come consigliere di opposizione, rinnovo l'invito a tutti i colleghi di minoranza ad andare dal notaio e far decadere questa maggioranza, come gia' detto piu' e piu' volte subito dopo le elezioni".

Sarà infine inaugurato alle 12 e 30 di venerdì, alla presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del direttore generale della Lega Serie A, Marco Brunelli, del presidente della Lega B Mauro Balata, del presidente dell'istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, e del sindaco Sergio Pirozzi, e dei principali partners che hanno contribuito al progetto, il nuovo stadio comunale "Paride Tilesi" di Amatrice. L'impianto, al centro delle operazioni di soccorso e di gestione del terremoto del 2016, ospitando, su tutti, il campo della Croce Rossa Italiana, verrà donato alla comunità del borgo reatino distrutto dal sisma in una veste completamente rinnovata, grazie all'impegno di Lega Serie A e Lega Serie B, e alla squadra di finanziatori composta dalla Fondazione Milan, dall'Atalanta Bergamasca Calcio, dal Torino Football Club e dall'Istituto di Credito Sportivo. "Lo stadio potrà finalmente tornare alla sua funzione originaria - ha commentato il sindaco Pirozzi - ho voluto fortissimamente ripartire dai luoghi di aggregazione sociale, senza i quali Amatrice sarebbe finita". Lo stadio tornerà così ad ospitare l'Amatrice Calcio, la squadra del paese che milita nella Seconda categoria laziale, e che negli ultimi 20 mesi ha disputato allenamenti e partite interne tra gli impianti di Rieti capoluogo e Borbona.