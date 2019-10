Amatrice torna al voto, accolto il ricorso dal Tar: invalidate le elezioni

Amatrice torna al voto, il Tar ha accolto il ricorso presentato Filippo Palombini, sindaco facente funzioni sconfitto da Antonio Fontanella, a causa di irregolarità denunciate al seggio n° 2 dove furono trovate più schede rispetto al numero dei votanti.

Una situazione fuori dal comune che porterà di nuovo alle urne le coalizioni interessate. Palombini, forte di questa vittoria, promette battaglia e sono in molti i cittadini che pur non avendolo votato sono pronti a schierarsi con lui dopo questi primi mesi con il neosindaco.Palombini non si era arreso neanche dopo che la Prefettura non aveva ravvisato irregolarità nelle operazioni di scrutinio e, a distanza di 144 giorni dalle elezioni, ha avuto ragione.