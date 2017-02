Ambiente, tutela e valorizzazione dei parchi: arriva “La Natura dell'Italia”

Importante confronto in vista sulla conservazione e valorizzazione dei parchi d'Italia, ecco “La Natura dell'Italia – 25 anni di Aree Protette”.

Pescasseroli e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ospiteranno l'evento, che andrà in scena il 16 febbraio alle ore 15. Un modo per fare il punto sullo stato di salute delle politiche riguardanti i parchi e le riserve, a 25 anni dall'approvazione della prima Legge Quadro sulle Aree Protette in Italia e a 4 anni dalla Conferenza Nazionale sulla Biodiversità promossa dal Ministero dell'Ambiente dal titolo, appunto, "La Natura dell'Italia". Concluderà l'iniziativa il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, Ministro dell'Ambiente negli anni 2013/2014 e promotore della Conferenza sulla Biodiversità "La Natura dell'Italia". Con lui il Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi, anch'egli Ministro dell'Ambiente negli anni 1996/2000, oggi promotore di un importante lavoro sul rapporto tra capitale naturale e capitale culturale, per il sostegno allo sviluppo delle comunità dei parchi. Interverranno inoltre il Presidente nazionale di Federparchi Giampiero Sammuri, il Presidente nazionale di Coldiretti Roberto Moncalvo e la Presidente nazionale di Legambiente Rossella Muroni. L'introduzione è affidata al Presidente del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise Antonio Carrara.

Non casuale la scelta di Pescasseroli, il parco più antico d'Italia(insieme al Gran Paradiso) e luogo n cui sono state elaborate e praticate molte delle politiche di conservazione della natura che hanno dato vita alla legislazione vigente. Una scelta che inoltre vuole dare un segnale di vicinanza ad una regione, l'Abruzzo, colpita duramente negli ultimi mesi ed anni ma allo stesso tempo ricca di potenzialità. Coordinerà i lavori il promotore dell'iniziativa e Coordinatore di Rifare l'Italia Abruzzo Michele Fina.