Ambulante muore mentre scappa dai vigili: esplode la rabbia degli abusivi

Senegalese tenta la fuga durante i controlli, colto da malore perde la vita. Esplode la rabbia degli altri ambulanti, proteste dei “colleghi” dell'uomo.

Tensione sul Lungotevere dei Cenci, dopo che un venditore abusivo è morto durante dei controlli della polizia locale. L'uomo sembra sia infatti stato colto da un malore nel tentativo di sfuggire ai Vigili Urbani, quando è deceduto in mezzo alla strada per un probabile infarto. Inutili i soccorsi del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso.Un episodio che ha scatenato l'ira di numerosi “colleghi” dell'uomo, con tanti ambulanti accorsi per protestare. Qualcuno sembrerebbe si sia gettato a terra, sul posto le forze dell'ordine.