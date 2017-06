Ambulante romano minacciato e aggredito da egiziani: “Ci fai concorrenza”

Ambulante romano minacciato e aggredito, l'ira di due venditori egiziani: “Ci fai concorrenza”.

E' bastato il passaggio e la sosta di un venditore ambulante di frutta, un romano di 40 anni, per far scattare la reazione di due gestori di minimarket, due cittadini egiziani, entrambi con precedenti, di 35 anni. Dopo le prime parole grosse, volate nelle brevi pause tra un annuncio di offerte ad alto volume dal megafono dell’ambulante, i due egiziani sono passati alle vie di fatto, aggredendolo fisicamente e scaraventando a terra parte della sua merce, costringendolo a spostarsi da quella strada.

La scena è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri in transito poco lontano. I militari sono immediatamente intervenuti bloccando i due aggressori, che sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.