Amore, a letto le novità fanno paura: "Luigino", il racconto di una scelta

Le novità in campo amoroso fanno paura, soprattutto a letto: questo è "Luigino", il racconto di una scelta. Lo spettacolo al Teatro lo Spazio con Salvatore Lanza e Lara Balbo.

Venerdì 12 luglio alle ore 20:45 andrà in scena al Teatro Lo Spazio di via Locri 42/44, in occasione della rassegna "Autori nel cassetto, attori sul comò", “Luigino”, uno spettacolo teatrale con Salvatore Lanza e Lara Balbo.

SINOSSI

Le novità, il più delle volte, ci fanno paura. L'ignoto è mistero, panico, timore di non farcela. Che cosa fareste voi se il vostro partner vi chiedesse qualcosa di nuovo e non propriamente considerato da voi come fattibile... nell'intimità del vostro letto? Cerchereste una via di fuga o trovereste il modo di accontentarlo? Luigino è questo. Una scelta. Il coraggio di andare oltre l'amore e fare di più, anche se questo “di più” supera le proprie conoscenze. E allora ci si spinge oltre. Si studia, si chiede un po' in giro, magari si sbaglia, ma chi non ha mai fatto tutto ciò per amore?

CAST ARTISTICO

Salvatore Lanza nasce in Sicilia, studia in Germania e in seguito si trasferisce a Roma dove inizia il suo percorso da attore. Si diploma alla scuola di recitazione Fondamenta nel 2013. Studia con Giancarlo Fares, Andrea Pangallo, Giorgia Trasselli e Giampiero Rappa. Oltre alla recitazione si dedica alla scrittura di monologhi e corti teatrali. Vince nel 2015 il premio Traiano con il corto "Inaspettatamente" e porta in scena l'anno dopo "Pornodrama" al teatro Golden con Stefano Fresi. In ultimo scrive ed interpreta "Come i Pop corn" con Lara Balbo e la regia di Daniele Parisi, finalista della rassegna di Massimiliano Bruno "Short Lab", portato in scena nel Novembre 2018 al Nuovo Cinema Palazzo in versione integrale.

Lara Balbo nasce a Legnago –VR- (classe 1988). Si forma come attrice presso l'Act Multimedia di Roma nel 2008, studia con Alvaro Piccardi, Mauro Avogadro, Murray Abrahm, Lindsay Kemp, Daniele Salvo. Intraprende la carriera teatrale lavorando con registi come Alvaro Piccardi, Gigi Proietti, Matteo Tarasco, Claudio Bigagli, Loredana Scaramella, Alberto Bellandi e Francesco Bellomo. Dal 2011 al 2018 lavora al Globe Theatre, teatro con la direzione artistica di Gigi Proietti, nelle produzioni di “Pene d’amor perdute”, “Molto rumore per nulla”, “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare. Dal 2015 prende parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive: recita nel film di Massimiliano Bruno “Gli ultimi saranno ultimi” a fianco di Paola Cortellesi, Alessandro Gassman e Stefano Fresi, in “Startup” per la regia di Alessandro D’Alatri e in "Affittasi Vita" con la regia di Stefano Usardi. Dal 2017 prende parte a tre delle fiction di maggior successo Rai "Don Matteo 11", "Un passo dal cielo 5" e "La strada di casa 2". Nel suo bagaglio artistico anche un’ottima esperienza come ballerina, studia danza dall’età di undici anni spaziando dalla classica, contemporanea, alla moderna. In seguito ad una laurea in Scienze dell'educazione per tre anni collabora in un progetto teatrale diretto da Elena Sbardella, che vede la commistione tra attori professionisti e ragazzi disabili, per confermare il valore riabilitativo del teatro e insegna recitazione presso il Teatro Golden e il Teatro Della Dodicesima.