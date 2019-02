Amore criminale, sposini in luna di miele derubano un negozio: “Sono souvenir"

Sposini in luna di miele a Roma saccheggiano un negozio della stazione Termini. Fermati con portafogli e un piumino, id ue georgiani si sono giustificati: "Sono souvenir".

Un regalo, nelle intenzioni, agli amici più stretti, ma non del tutto legale. Due cittadini georgiani di 20 e 24 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato dopo avere fatto incetta di portafogli e di un piumino, scorpresi mentre tentavano di rimuoverne le relative placche antitaccheggio e di occultarli.

Un addetto alla sicurezza, notando gli strani movimenti dei due, ha deciso di dare l’allarme ai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini che, in breve tempo, sono intervenuti gli sposi-ladri.La refurtiva, composta da 6 portafogli e un piumino del valore complessivo di circa 600 euro, sono stati recuperati e restituiti al responsabile del negozio mentre i ladruncoli sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.