Amore e droga, arrestata coppia di pusher: in casa 8kg di hashish e 15000 euro

Amore e droga, arrestata coppia di spacciatori romani a San Basilio: trovati in casa 100 panetti di hashish, 5 buste di marijuana e circa 15.000 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio.

Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti mercoledì pomeriggio, nel transitare in via Casal dei Pazzi, hanno proceduto al controllo di due uomini all’interno di un veicolo. Durante la perquisizione, indosso ad uno dei due, sono stati rinvenuti 2 frammenti di hashish per un peso di circa 11 grammi e 975 euro.

Il controllo è continuato nell’abitazione dell’uomo, identificato per F.A., romano di 39 anni, dove vive con la compagna M.E. romana di 42 anni. I poliziotti durante la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato 5 buste contenenti marijuana per un peso di circa 900 grammi, nonché 100 panetti di hashish di diverse qualità per un peso di circa 8 kg. All’interno della camera da letto, invece, è stata rinvenuta la somma di 14.450 euro e due coltelli intrisi di stupefacente.

La coppia, al termine degli accertamenti, è stata accompagnata negli uffici del Commissariato San Basilio dove è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.