Amore lesbo, per riaverla ex tenta di sfondare la porta di casa con un masso

Una storia lesbo di amore e minacce chiusa in malo modo ha portato ieri all’arresto di una donna nella zona di San Giovanni.

La donna che non accettava la fine della relazione, una 48enne di Fiumicino già conosciuta alle forze dell'ordine, alle prime luci dell'alba di ieri si è presentata nuovamente a casa della sua ex in zona San Giovanni e ha tentato di convincere la ex compagna ad aprire la porta.

Dopo il netto rifiuto, in uno scatto d'ira, la 48enne ha iniziato ad inveire e a minacciare la ex e ha più volte colpito, con un masso, la porta dell'appartamento nel tentativo di sfondarla. A quel punto, la vittima ha chiesto aiuto al 112 e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante l'hanno bloccata.

Già ad agosto scorso, la vittima aveva formalizzato una querela nei confronti della ex denunciando di aver subito minacce e danneggiamenti allo scooter: in quell'occasione la 48enne le aveva tagliato una ruota del mezzo. La 48enne, arrestata con l'accusa di atti persecutori, è stata portata nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.