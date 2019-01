Anastasia Kuzmina tra valzer e quadriglie: torna il VII Gran Ballo Russo

Anastasia Kuzmina tra valzer e quadriglie: torna a Roma sabato 12 gennaio nel Palazzo Brancaccio la VII edizione del Gran Ballo Russo. Il ballo darà l'occasione di immergersi in un'atmosfera imperiale, in un ambiente ricercato accompagnato da spettacoli d'antan e danze storiche.

L'evento è promosso dalla Compagnia nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca, ideatore e organizzatore dell'evento, con Eventi-Rome di Yulia Bazarova, promotrice della cultura russa in Italia, e l'Associazione amici della grande Russia, che promuove la storia e la cultura russa sia in Italia che in Russia, di Paolo Dragonetti de Torres Rutili.

La VII edizione del Gran Ballo Russo vedrà la partecipazione, tra gli altri, della danzatrice Anastasia Kuzmina (che indosserà un abito firmato da Paola Cozzoli), protagonista d'eccezione delle ultime edizioni di “Ballando con le Stelle” su RaiUno, che ballerà con l'attore internazionale Randall Paul, e della rappresentanza degli allievi Junker dell'Istituto di arte e industria di Mosca. Gli allievi Junker fanno parte di una confraternita che segue l'antico sistema formativo che ha dato luce a brillanti personalità, fra cui scrittori di grande calibro come Tolstoj e Sumorokov, e ancora compositori tra cui Rimskij-Korsakov e Glazunov. Questa confraternita impartisce agli studenti valori quali dovere, onore, rispetto reciproco e fedeltà alla parola data. Le danzatrici classiche dell'Accademia Junker proporranno “Suite dallo Schiaccianoci”.

Il ballo vedrà la partecipazione di centinaia di danzatori della Compagnia nazionale di Danza Storica provenienti da molte città italiane che balleranno valzer, mazurche e quadriglie, come la 'Quadrille Mazourka' descritta da Cellarius nel suo 'The Drawing - Room Dances' del 1847, frutto di un workshop curato da Giorgia De Luca con la collaborazione di Debora Bianco; i danzatori dell'associazione Russian Waltz da Mosca capitanati da Olga e Aleksandr Pokrovskii (invitati per la terza volta da Nino Graziano Luca); e il Dipartimento di Danza Classica (diretto da Debora Bianco) della Compagnia nazionale di Danza Storica, che proporrà con le bambine L'Omaggio a Cajkovskij e l'Italian Polka di Rachmaninoff.

Ad accompagnare l'atmosfera storica non sarà esclusivamente la peculiare solennità, la musica, le antiche tradizioni, il galateo, ma anche i costumi, realizzati da molte sartorie artigianali italiane e internazionali.

Gli organizzatori dell'evento dichiarano che il Gran Ballo Russo non è un semplice ballo, ma è un evento socio-culturale volto a consolidare i rapporti fra Russia e Italia, un'occasione per esprimere a viva voce la necessità di pace a livello internazionale, favorendo ponti interculturali che rafforzino i rapporti tra tutti i paesi. Presenzieranno all'evento rappresentanti istituzionali italiani, così come l'élite italiana e russa del mondo intellettuale, artistico e imprenditoriale. L'evento è patrocinato dal Comune di Roma, dalla Camera di commercio Italo-Russa, dal Centro per la scienza e la cultura russa e dal Foro di Dialogo tra Italia e Russia.