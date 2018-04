Aneurisma scambiato per mal di schiena: muore una donna. Chiesta un'indagine

Un'aneurisma all'aorta addominale scambiato per un mal di schiena: muore una donna al Policlinico Casilino. La Regione chiede l'apertura di un audit clinico sul caso.

Entrata in ospedale per un dolore, fatta uscire con una diagnosi di banale sciatalgia, poi il decesso. È la storia di una donna di 49 anni, giunta al Policlinico Casilino per un forte doloro e rispedita a casa con una diagnosi errata. Troppo tardi si è giunti alla risposta corretta: un aneurisma all'aorta addominale. Un caso ripreso da molti organi di informazione e sul quale la stessa famiglia della vittima vuole chiarezza, con l'autopsia che dovrebbe essere pronta entro il 5 maggio.

Una morte poco chiara sulla quale vuole fare luce la stessa Regione Lazio, che comunica, attraverso una nota dell'assessorato alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria, la richiesta di un'indagine approfondita: "La Regione Lazio ha chiesto al Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC) di effettuare un audit clinico in merito al caso della donna deceduta presso il Policlinico Casilino di Roma - si legge nella nota - La relazione aiuterà ad avere un quadro completo della situazione”.