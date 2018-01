ANGI presenta il suo manifesto: "Un Paese per crescere deve essere innovato"

Giovedì 25 gennaio, alle ore 9.00, si svolgerà a Roma, presso l’Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati, la conferenza di presentazione dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, in ognuna delle sue forme. Nel corso dell’incontro, patrocinato dal Parlamento Europeo, verranno illustrati il manifesto dell’associazione e il piano per il rilancio dell’innovazione nell’ecosistema italiano con focus sulle attività di ANGI previste per il 2018, oltre ad un’indagine con dati inediti dell’Istituto Piepoli – partner di ANGI – sulle prospettive future dei giovani in Italia a livello sociale, economico e imprenditoriale.

Interverranno Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, Alessandro Micheli Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio, Roberto Baldassari, Presidente dell’Istituto Piepoli, Massimiliano Cesali, Presidente Nazionale Movimento Forense, Giorgio Metta, Vice Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Marco Bani Capo Segreteria Tecnica dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Federica De Nicola Campionessa Mondiale di Triathlon, Ivan Lo Bello Presidente di Unioncamere, Ivan Marinelli presidente dell’AECI, Antonino Laspina Direttore dell'Ufficio di Coordinamento Marketing di ICE-Italian Trade Agency, Maurizio Decastri Prorettore dell’Università Tor Vergata, Andrea RiccioCapo "Ufficio Osservatorio della Ricerca" Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roberto Sgalla Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato e le autorità politiche italiane ed europee promotrici del progetto, tra cui l’On. Stefano Maullu Vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, l’On. Patrizia ToiaVicepresidente della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento Europeo e l’On. Maria Stella Gelmini già Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Grazie al supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e al sostegno di un entourage di parlamentari italiani, l’associazione ha gettato solide basi per il perseguimento della sua mission: proporsi in Italia e nel mondo come punto di riferimento per l’innovazione, sviluppandola in tutte le sue declinazioni. Un obiettivo che mira anche a diffondere la cultura dell’innovazione nei giovani, a favorire il dialogo intergenerazionale e a promuovere sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali e internazionali.