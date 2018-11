Anna Tatangelo dona al Bambion Gesù il premio di Celebrity MasterChef

Accolta da un bouquet di fiori e da un disegno che la raffigurava in abiti da chef realizzato dai pazienti dell’Ospedale, la cantante Anna Tatangelo si è recata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per donare alla Fondazione Bambino Gesù Onlus i 50 mila euro vinti nell’edizione 2018 del coking show Celebrity MasterChef per l’Accoglienza delle famiglie dei pazienti dell’Ospedale Pediatrico.

L’incontro si è svolto nell’Aula Consiliare del Bambino Gesù di Roma-Gianicolo. La cantante napoletana è stata accolta da Mariella Enoc, Presidente dell'Ospedale e della Fondazione; da Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione; da Cynthia Russo, Responsabile Fund Raising e Comunicazione Sociale della Fondazione; e da Lucia Celesti, responsabile Accoglienza e Servizi per la Famiglia del Bambino Gesù.

La Tatangelo è intervenuta spiegando le motivazioni di questo bellissimo gesto: “Sono veramente felice di poter dare il mio contributo a questo progetto della Fondazione Bambino Gesù. Per i piccoli pazienti, che spesso arrivano da molto lontano o addirittura da paesi in guerra e che si trovano a dover affrontare difficili cure, è fondamentale avere vicine le proprie famiglie. Così come per i genitori è importante avere la possibilità di stare al fianco dei propri bambini e sostenerli durante le terapie”.

Il Segretario Generale della Fondazione Francesco Avallone ha affermato che la donazione della Tatangelo è un segno di particolare sensibilità e costituisce un apporto importante al progetto di sostegno ai genitori dei piccoli pazienti in difficoltà. Ha infine aggiunto che grazie a questa somma, si potranno garantire altri 2000 pernottamenti gratuiti.

L’attività di accoglienza è parte fondamentale del processo di cura. Al Bambino Gesù, nel solo 2017, sono state oltre 3500 le famiglie accolte nelle circa 200 stanze messe a disposizione gratuitamente ogni giorno per i familiari dei pazienti che vengono da fuori Roma. Questo avviene grazie ad una rete di solidarietà formata da case famiglia, istituzioni non profit e associazioni di albergatori.