Antea, medici cercasi: posti aperti per hospice ed assistenza domiciliare

Giovani medici cercasi per assistenza in hospice e domiciliare. L'associazione Ante apre la porte a specialisti in ematologia, geriatria, malattie infettive, medicina interna, neurologia, oncologia, radioterapia, anestesiologia e rinamazione.

Giovani specialisti che, in alternativa, abbiano esperienza di almeno 3 anni nel campo delle cure palliative all’interno di una struttura pubblica o privata certificata o in via di certificazione dalla Regione. Antea gestisce 25 posti residenziali nell'hospice di S. Maria della Pietà e oltre 130 pazienti al giorno a domicilio, attività per le quali cerca giovani medici in grado di impegnarsi sul fronte delle cure palliative. Necessaria patente A o B e conoscenza del contesto e delle problematiche correlate alla gestione di strutture assistenziali. La sede di lavoro sarà in strutture di Roma e provincia. Il tipo di contratto è a tempo determinato o indeterminato.

Le domande vanno inviate all'indirizzo curriculum@antea.net