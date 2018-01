Anziana colpita in testa con una pistola e rapinata. Finti tecnici: è allarme

Una nuova rapina è stata messa a segno col trucco del finto tecnico del gas. Un'anziana ha aperto la porta allo sconosciuto ed è stata aggredita e rapinata.

La donna, una 78enne residente a San Giovanni in via Taranto, è stata aggredita da un truffatore che ha approfittato della sua fiducia per stordirla e derubarla.

Una volta entrato, l'uomo l'ha spinta a terra, l'ha colpita alla testa col calcio della pistola e poi ha “ripulito” l'appartamento. La rapina è avvenuta in pieno giorno, mentre la vittima attendeva a casa propria l'arrivo del vero tecnico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e della compagnia Piazza Dante che stanno cercando di risalire all'aggressore.