Una donna di 74 anni è stata investita da un furgone i retromarcia e ha perso la vita.

La donna si trovava in via Cutigliano, nella zona della Magliana quando è avvenuto l'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana è stata travolta da un furgone guidato da un 44enne in retromarcia. All'arrivo dei soccorsi, il 118 non ha potuto far altro che accertarne la morte.