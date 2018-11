Anziana madre maltrattata per anni dal figlio violento: denunciato 50enne

Termina l'incubo di un'anziana donna, che, per anni, ha sopportato i maltrattamenti del figlio violento, senza mai denunciare e senza mai farsi curare le ferite “per non metterlo nei guai”.

La 78enne, residente a Testaccio, dopo molto tempo si è infatti convintya a chiedere aiuto ai carabinieri della stazione Aventino. Scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, l'uomo, un 50enne con precedenti, ha reagito però come al solito: prima ha minacciato ed insultato i carabinieri, poi ha tentato di scagliare loro contro una fioriera in ferro.



Riluttante a lasciare la casa, alla fine, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso di più episodi, la donna ha più volte trovato rifugio nella caserma dei Carabinieri dell’Aventino, per evitare pericolosi contatti con il figlio violento.

I militari si sono adoperati per cercarle una valida sistemazione, alternativa alla convivenza con il figlio, individuata, in un secondo tempo, in una struttura di accoglienza per anziani della Capitale dove l'anziana è stata alloggiata fino all’arresto del figlio, che ora si trova nel carcere di Regina Coeli.