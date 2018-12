Anziana salvata dalla Polizia, la famiglia scrive al commissariato: “Grazie"

Smarrita e lontana da casa, anziana viene riportata dai familiari sana e salva. I marito e figli della signora ringraziano gli agenti con una lettera.

Queste le emplici ma sincere parole giunte sulla scrivania del dottor Baroni, dirigente del commissariato di via Casalmonferrato: “Con la presente per ringraziare il commissariato S. Giovanni nella persona del suo dirigente e tutti i suoi collaboratori per aver aiutato e consentito a mia madre di poter tornare a casa perfettamente sana ed in perfetto stato arrecando a noi immensa gioia e tranquillità.

Auguro un sereno Natale e Buon Anno”