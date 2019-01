Anziano scompare da Policlinico Umberto I: appello in televisione della figlia

Un anziano uomo di 78 anni, con problemi di memoria, è scomparso mercoledì dal Policlinico Umberto I a Roma. Si era recato all'ospedale con la famiglia per improvviso problema agli occhi.

Lo hanno denunciato i familiari al programma televisivo "Chi l'ha visto". L'uomo si chiama Pietro, e mercoledì i familiari lo hanno accompagnato al reparto oculistica del Policlinico per un improvviso problema agli occhi. Dopo aver lasciato tutti gli effetti personali in custodia al figlio (portafogli, cellulare e documenti) per la visita, essendosi resi necessari altri esami, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dello stesso ospedale, ma ai parenti non è stato consentito di accompagnarlo.

Inutilmente la famiglia ha aspettato che fosse riportato indietro al reparto oculistica. Pietro, con problemi di memoria, si è perso dentro il Policlinico e, dopo 24 ore di ricerche, ancora non si trova. La figlia Monica ha lanciato un appello allarmato in diretta davanti all'ospedale romano con le foto dello scomparso per raccogliere segnalazioni utili. Sono al vaglio i video delle telecamere di sorveglianza dell'ospedale.