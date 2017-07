Appuntamento con la scienza: torna a Frascati la notte dei ricercatori

Ventidue città italiane e oltre 300 eventi: la settimana italiana dei ricercatori ancora una volta è l'evento più importante per la comunità scientifica europea.

Dal 23 al 30 settembre eventi, incontri, discussioni e conferenze domineranno la scena in tutta Italia per culminare con la Notte dei ricercatori di Frascati, venerdì 29. Si tratta della dodicesima edizione del festival che riunisce la comunità scientifica italiana e non solo con gli eventi più importanti del calendario annuale.

L'evento, coordinato da Frascati Scienza, è promosso quest'anno dalla Commissione Europea e realizzato in collaborazione con Regione Lazio in collaborazione con i più importanti atenei italiani.

La manifestazione ha l'obiettivo di avvicinare i cittadini di tutte le età al mondo scientifico per evidenziare l'importanza e l'impatto positivo della ricerca nella vita quotidiana. Un'opportunità per creare un legame tra scienza e società, per un confronto continuo su temi cruciali della ricerca scientifica. Un'occasione, inoltre, per far incontrare i giovani e i ricercatori, per comprendere da vicino questo affascinante mestiere e permettere ai più piccoli di diventare ricercatore anche solo per un giorno divertendosi.

Anche quest'anno il filo conduttore della manifestazione è il Made in Science, per una scienza intesa come vera e propria “filiera della conoscenza”. Tutto quello che ci circonda è scienza e lo strumento essenziale per conoscere, spiegare e interpretare il mondo è proprio il metodo scientifico. Tutti noi siamo immersi tra oggetti, strutture, modi di vita, lavori o divertimenti che sono frutto della ricerca scientifica. Ecco quindi che noi tutti siamo "Made in Science", non certo solo Laboratori o Enti.