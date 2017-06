Apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo. Fermata donna a Ostia

Nella sera di mercoledì, una donna ha minacciato di far saltare in aria un palazzo utilizzando bombole del gas e un accendino.

Prima di compiere l'estremo gesto ha chiamato la polizia, avvertendo che si sarebbe tolta la vita facendo esplodere tutto l'edificio dove abitava. Gli agenti si sono recati immediatamente sul posto e hanno evacuato il palazzo dato che l'odore di gas si era già propagato nella struttura. Hanno sfondato la porta dell'appartamento della donna e l'hanno trovata con un accendino in mano, come aveva detto telefonicamente. Nonostante le numerose minacce, i poliziotti sono riusciti a disarmarla e ad areare i locali, per eliminare qualsiasi rischio di esplosione. In una stanza dell'appartamento hanno trovato la madre della donna e il cane, messi sotto chiave dalla figlia.