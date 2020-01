Armata di coltello minaccia vigili e militari a piazza del Popolo: arrestata

Paura a piazza del Popolo: questa mattina una donna ha tentato di aggredire con un coltello una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ed un militare dell'Esercito Italiano.

La trentenne si è avvicinata agli agenti, in servizio di controllo nella zona, rivolgendo contro di loro un coltello: circondata immediatamente dai caschi bianchi e dai militari, che si trovavano a pochi metri di distanza all'altezza di via del Corso, è stata bloccata e portata presso gli ufficio del I Gruppo "ex Trevi" della Polizia Locale in via della Greca. Qui è stata deferita all'autorità giudiziaria per minacce aggravate, tentate lesioni, resistenza e possesso di arma propria.

La donna, già protagonista in passato di episodi simili, è stata poi ricoverata presso il reparto di psichiatria presso l'Ospedale Santo Spirito.