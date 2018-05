Armati di martello e cacciavite tentano di rubare vestiti da sposa: arrestati

Armati di martello e cacciavite tentato di svaligiare un atelier di abiti da sposa. Arrestati in via Prenestina due romeni di 34 e 39 anni.

I due ladri, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con un grosso martello in mano mentre tentavano di sfondare la vetrina del negozio. In possesso dei due uomini anche un cacciavite di grandi dimensioni e una Smart che risultava oggetto di furto, denunciato pochi giorni prima.L’auto è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale mentre nei loro confronti è scattata anche l’accusa di ricettazione oltre a quella di tentato furto aggravato.