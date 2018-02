Armati di tronchesi derubavano bus dei turisti: ladri di trolley arrestati

Assaltavano bus-navette per rubare bagagli e trolley dei turisti dalla stiva, arrestata coppia di ladri romeni.



I due dopo aver adocchiato l’arrivo di una navetta, sono riusciti nel pomeriggio di mercoledì a rubare il bagaglio di una turista appena arrivata dallo scalo di Fiumicino, dall’interno del vano portabagagli. Ma sfortunatamente per loro, una pattuglia in abiti civili del Comando Carabinieri Roma Piazza Venezia ha notato la scena e li ha subito bloccati, recuperando l’intera refurtiva. Ammanettati, i due sono stati perquisiti e trovati in possesso di una tronchese utilizzata per aprire i lucchetti di sicurezza dei bagagli rubati. I due ladri, un 20enne e 28enne senza dimora, sono stati così accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.