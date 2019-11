Armato di forbici minaccia i passanti, panico a San Giovanni: arrestato 57enne

Panico a San Giovanni, un uomo armato di forbici minaccia i passanti e tenta di rapinare una borsa ad una donna in via Amiterno: il 57enne italiano fermato dagli agenti della Polizia di Stato.

È successo lunedì sera intorno alle 21:30. L'uomo, P.A. le sue iniziali, armato di forbici ha tentato di rapinare la borsa di una donna in Via Amiterno ma è stato fermato dai poliziotti del commissariato San Giovanni e dai colleghi del Reparto Volanti che transitavano sulla via.

Il 57enne italiano dovrà rispondere del reato di rapina.